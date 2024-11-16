Запорізька АЕС знову на межі блекауту, — Міненерго

Запорізька атомна електростанція / Фото: Фейсбук

Через обстріли росіян знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомляють у Міненерго.

Зазначається, що наразі АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Тому у разі відключення і цієї лінії — на Запорізькій станції станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації й загрожує розвитком аварії.

Також вказується, що спеціалісти уже почали роботи з відновлення лінії живлення АЕС.

Нагадаємо, що 1 листопада на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) проводиться ремонт через витік води.

Крім того, у жовтні через російські обстріли знову пошкоджена одна із двох ліній електропередач, які живлять окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.