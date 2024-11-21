«Тріщина» на пам‘ятнику Святому Миколаю виявилась брудом

Оновлено 12:05. Ми виправили інформацію щодо руйнування пам‘ятника, оскільки після його перевірки нашими журналістами, виявилось, що то бруд

Пам‘ятник Святому Миколаю Чудотворцю в Миколаєві, фото МикВісті

На пам‘ятнику Святому Миколаю Чудотворцю у Каштановому сквері у Миколаєві немає тріщини.

Кореспонденти «МикВісті» перевірили інформацію про можливе руйнування пам‘ятника та виявили, що лінія, яка тягнеться майже по всьому монументу вздовж його поверхні — це не тріщина, а бруд, який легко змивається.

«Тріщини» на пам‘ятнику виявились брудом, фото МикВісті «Тріщини» на пам‘ятнику виявились брудом, фото МикВісті

Цей пам'ятник, встановлений у 2005 році, символізує духовну силу та благодійність Святого Миколая, покровителя міста, і є одним із впізнаваних символів Миколаєва. Наразі невідомо, чи плануються ремонтні роботи для відновлення монументу.

У 2023 році міський голова Олександр Сєнкевич обіцяв відремонтувати памʼятник Святому Миколаю та привести його у належний стан.

«МикВісті» неодноразово повідомляли про те, що пам'ятник Святому Миколаю перебуває у гнітючому стані і поступово руйнується.

В 2020 році в мережі опублікували фото пам'ятника, на яких видно, як він покрився тріщинами, оздоблення плитки навколо монумента відвалювалось, а в деяких місцях було зовсім відсутнє.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року, аби захистити скульптуру від ймовірних обстрілів росіян, пам’ятник Святому Миколаю обклали мішками з піском. В квітні 2023 комунальники прибрали зі скверу мішки.