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«Тріщина» на пам‘ятнику Святому Миколаю виявилась брудом

Оновлено 12:05. Ми виправили інформацію щодо руйнування пам‘ятника, оскільки після його перевірки нашими журналістами, виявилось, що то бруд

Пам‘ятник Святому Миколаю Чудотворцю в Миколаєві, фото МикВістіПам‘ятник Святому Миколаю Чудотворцю в Миколаєві, фото МикВісті

На пам‘ятнику Святому Миколаю Чудотворцю у Каштановому сквері у Миколаєві немає тріщини.

Кореспонденти «МикВісті» перевірили інформацію про можливе руйнування пам‘ятника та виявили, що лінія, яка тягнеться майже по всьому монументу вздовж його поверхні — це не тріщина, а бруд, який легко змивається.

«Тріщини» на пам‘ятнику виявились брудом, фото МикВісті«Тріщини» на пам‘ятнику виявились брудом, фото МикВісті
«Тріщини» на пам‘ятнику виявились брудом, фото МикВісті«Тріщини» на пам‘ятнику виявились брудом, фото МикВісті

Цей пам'ятник, встановлений у 2005 році, символізує духовну силу та благодійність Святого Миколая, покровителя міста, і є одним із впізнаваних символів Миколаєва. Наразі невідомо, чи плануються ремонтні роботи для відновлення монументу.

У 2023 році міський голова Олександр Сєнкевич обіцяв відремонтувати памʼятник Святому Миколаю та привести його у належний стан.

«МикВісті» неодноразово повідомляли про те, що пам'ятник Святому Миколаю перебуває у гнітючому стані і поступово руйнується.

В 2020 році в мережі опублікували фото пам'ятника, на яких видно, як він покрився тріщинами, оздоблення плитки навколо монумента відвалювалось, а в деяких місцях було зовсім відсутнє.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року, аби захистити скульптуру від ймовірних обстрілів росіян, пам’ятник Святому Миколаю обклали мішками з піском. В квітні 2023 комунальники прибрали зі скверу мішки.

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