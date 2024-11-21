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З 15 грудня «Укрзалізниця» запускає два нові поїзди до ЄС

«Укрзалізниця» запускає два маршрути до ЄС. Архівне фото «МикВісті»«Укрзалізниця» запускає два маршрути до ЄС. Архівне фото «МикВісті»

З 15 грудня «Укрзалізниця» запускає два нові міжнародні залізничні маршрути до країн ЄС — Словаччини та Угорщини. 

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр України Олексій Кулеба.

Маршрут з Києва до Братислави, забезпечуватимуть поїзд «Київ — Чоп — Київ» та новий поїзд словацької залізниці «Чоп — Братислава — Чоп». Вартість квитків від 700 грн до 1,5 тисячі гривень.

Графік «Укрзалізниці»Графік «Укрзалізниці»

За словами Кулеби, цей маршрут дозволить подорожувати між Києвом, Львовом, Мукачево та великими містами Словаччини. 

«Міжнародне сполучення між столицями України та Словаччини має на меті з’єднати Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими великими містами сусідньої Словаччини (Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин, Попрад). Це також відкриває широкий вибір можливостей доїзду до більшості міст Чехії разом із Прагою. Пересадка між поїздами узгоджена, а купівлю двох квитків можна буде здійснити одним кліком у мобільному застосунку та на офіційному сайті Укрзалізниці», — зазначив він. 

Другий маршрут забезпечить сполучення між Києвом і Будапештом, великим транспортним вузлом Європи. Ціна квитка в купе приблизно 3 тисячі гривень.

Графік «Укрзалізниці»Графік «Укрзалізниці»

Розклад руху цього поїзда розробили з урахуванням пересадок на інші поїзди. Час очікування між рейсами не перевищуватиме двох годин.

«Розклад руху цього поїзда розроблений таким чином, щоб пасажири також мали можливість зручно пересісти на поїзди в напрямку Відня (менше трьох годин подорожі), Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука та Цюріха. Час очікування між поїздами не перевищуватиме двох годин. Також враховані зручні пересадки на поїзди до Румунії, Словенії та інших країн Європи», — повідомив Кулеба.

Раніше в «Укрзалізниці» стартував продаж квитків на ще один дитячий вагон, спроєктований у партнерстві з ЮНІСЕФ Україна та за фінансової підтримки уряду Бельгії.

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