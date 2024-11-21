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Вознесенська лікарня отримала МРТ, яке закупили ще торік

Вознесенська лікарня отримала МРТ. Ілюстраційне фото з відкритих джерелВознесенська лікарня отримала МРТ. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Вознесенська багатопрофільна лікарня отримала магнітно-резонансний томограф, яке закупили торік.

Про це повідомила пресслужба міністерства охорони здоров’я України.

Магнітно-резонансні томографи з напруженістю магнітного поля 3 Тесла та 1,5 Тесла також надійдуть до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні та Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Зазначається, що обладнання придбали Медичні закупівлі України на замовлення міністерства в 2023 році. Загалом закупили 22 апарати МРТ, які доставили до лікарень у різних регіонах, зокрема до Павлограда, Хмельницького, Тернополя, Сум, Дніпра.

Томографи призначені для створення двовимірних і тривимірних зображень, що дозволяють виконувати детальну візуалізацію внутрішніх органів і тканин.

Раніше, Вознесенська лікарня отримала сучасний ангіограф для діагностики та лікування судинних захворювань. 

 

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