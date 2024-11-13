Вознесенська лікарня отримала новітній ангіограф, — МОЗ

Вознесенська лікарня отримала новітній ангіограф. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Вознесенська багатопрофільна лікарня Миколаївської області отримала сучасний ангіограф для діагностики та лікування судинних захворювань.

Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що обладнання закупили в рамках проєкту МОЗ та Світового банку «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні».

«Для закупівлі медичного обладнання використали випробувану модель закупівлі — за прямими договорами з постачальниками. Це значно пришвидшує терміни постачання обладнання та дозволяє зекономити кошти», — відмітили у міністерстві.

До кінця року ангіографи також отримають медичні заклади Харківської та Львівської областей, а також Києва.

Раніше повідомлялось, що миколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала обладнання для допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Міська лікарня швидкої медичної допомоги Миколаєва отримала від благодійників сучасне обладнання та інструментарій для нейрохірургічного відділення.

Також повідомлялося, що у Миколаєві лікарня швидкої медичної допомоги отримала грант від уряду Японії у вигляді медичного обладнання на суму 50 тисяч доларів.