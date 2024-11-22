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Російське угруповання на фронті налічує близько 580 тис. солдатів, — ГУР

Вадим Скібіцький. Фото: РБК-Україна.Вадим Скібіцький. Фото: РБК-Україна.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький, повідомив, що сухопутне угруповання ворога, яке бере участь у бойових діях проти України, налічує майже 580 тисяч російських військовослужбовців.

Про це Вадим Скібіцький повідомив у коментарі «Інтерфакс-Україна».

— Майже 580 тисяч - це сухопутна компонента, яка безпосередньо бере участь у бойових діях, — сказав Вадим Скібіцький.

Вадим Скібіцький також додав, що ця цифра включає військових, розташованих у Курській області.

Також на тимчасово окупованих територіях України розташоване угруповання росгвардії, що налічує майже 35 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, що Росія ударила по Дніпру балістичною ракетою «Орешник»

 

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