Російське угруповання на фронті налічує близько 580 тис. солдатів, — ГУР
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- Володимир Коваль
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16:22, 22 листопада, 2024
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Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький, повідомив, що сухопутне угруповання ворога, яке бере участь у бойових діях проти України, налічує майже 580 тисяч російських військовослужбовців.
Про це Вадим Скібіцький повідомив у коментарі «Інтерфакс-Україна».
— Майже 580 тисяч - це сухопутна компонента, яка безпосередньо бере участь у бойових діях, — сказав Вадим Скібіцький.
Вадим Скібіцький також додав, що ця цифра включає військових, розташованих у Курській області.
Також на тимчасово окупованих територіях України розташоване угруповання росгвардії, що налічує майже 35 тисяч військовослужбовців.
Нагадаємо, що Росія ударила по Дніпру балістичною ракетою «Орешник»
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