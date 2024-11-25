Польські фермери припинили блокувати кордон з Україною

Пункт пропуску «Шегині – Медика»

У неділю ввечері, 24 листопада польські фермери припинили блокування пункту пропуску «Медика – Шегині».

Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Згідно з інформацією від польської сторони, блокування руху вантажних транспортних засобів, яке організували польські фермери перед пунктом пропуску «Медика», завершено.

«На даний час мітингувальники припинили протест. Пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється в звичайному режимі», — йдеться у повідомленні Західного управління Держприкордонслужби.

Нагадаємо, 23 листопада польські мітингувальники розпочали блокування пункту пропуску «Медика — Шегині».

Нагадаємо, 7 червня польські фермери припинили блокування кордону для вантажівок на пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне».