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У ЗСУ ініціювали створення центрів рекрутингу у військових частинах

У ЗСУ ініціювали створення центрів рекрутингу у військових частинах. Фото: Getty ImagesУ ЗСУ ініціювали створення центрів рекрутингу у військових частинах. Фото: Getty Images

Головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) наказав кожному командиру бригади сформувати штатний підрозділ рекрутингу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Згідно з відповідною організаційною директивою, встановлено завдання щодо створення штатних підрозділів рекрутингу в бойових військових частинах.

«Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців», — йдеться у повідомленні Генштабу Збройних Сил України.

Зазначається, що до цього в Збройних Силах України функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-Морських Силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони.

Раніше повідомлялось, що в Україні до Збройних Сил вже призвали 1 мільйон 50 тисяч громадян. Крім того, планують мобілізувати ще 160 тисяч українців. 

У червні в Івано-Франківську на базі Центру надання адміністративних послуг запрацював перший в області центр рекрутингу української армії.

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