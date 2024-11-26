У Південній Кореї засудили чоловіка, який погладшав, щоб ухилитися від служби

Чоловік у Південній Кореї набрав вагу, щоб уникнути військової служби, Фото: Міноборони Південної Кореї (ілюстративне)

У Південній Кореї чоловік навмисне набрав вагу, щоб уникнути призову на військову службу, але cуд визнав його винним.

Як повідомили у BВС, згідно із законодавством, у Південній Кореї всі чоловіки віком понад 18 років повинні прослужити в армії щонайменше 18 місяців.

Під час першого медичного огляду 26-річного чоловіка визнали придатним. Однак на фінальному — в нього діагностували ожиріння, чоловік важив 102 кілограми при зрості 169 сантиметрів. Отож, його індекс маси тіла досяг значення 35,8, пише The Korea Herald.

Тому лікарі визнали його придатним лише для служби на небойовій посаді.

Зазначається, що суд визнав чоловіка винним у спробі уникнути обов'язкової військової служби шляхом навмисного набору ваги.

Також винним визнали його друга, який порекомендував погладшати для ухилення від служби та навіть давав поради щодо набору ваги. Однак сам чоловік свою вину заперечує й заявляє, що ніколи не вірив, що його друг піде на такий крок.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Угорщиною зупинили «цікаве» подружжя, чоловіка, який одружився з тещею для поїздки до її доньки в Італію. Шлюб був офіційно зареєстрований в одному з відділів ДРАЦСів Києва ще минулого року, однак прикордонники запідозрили його фіктивність.