  • вівторок

    26 листопада, 2024

  • -2.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • -2.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вночі Україну атакувала рекордна кількість російських дронів

Атака дронів. Фото з відкритих джерелАтака дронів. Фото з відкритих джерел

У ніч на 26 листопада російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів — 188, серед яких були ударні безпілотники типу Shahed.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, вдалося знищити 76 з них.

Безпілотники були збиті над 17 областями України. Ще 95 дронів зникли з радарів, ймовірно, через протидію засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, п'ять дронів відлетіли у напрямку Білорусі.

Окрім безпілотників, Росія також завдала удару по Україні чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М». Про їх знищення інформації не надходило.

Внаслідок нічної атаки були уражені об'єкти критичної інфраструктури, а в кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що учора, 25 листопада, протягом дня російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.

Останні новини про: Війна в Україні

Через дронову атаку по гуманітарній місії на Миколаївщині у лікарні загинув 30-річний чоловік
Минулої доби росіяни били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах Херсонщини: є загибла та поранені
На Київщині уламки російських дронів пошкодили будинки та лінію електромережі
Реклама

Читайте також:

новини

З ₴7 мільярдів на новий водогін для Миколаєва поки що є лише ₴990 тисяч: їх дала міська рада

Юлія Бойченко
новини

Офлайн-навчання в Миколаївському морському ліцеї можуть відновити з початку 2025 року

Аліна Квітко
новини

До комунальної власності Миколаєва планують передати два заклади профтехосвіти

Аліна Квітко
новини

У Коблевому розірвали договір на ремонт харчоблоку в ліцеї: шукають нового підрядника

Альона Коханчук
новини

На охорону покинутого кінотеатру «Іскра» в Миколаєві щорічно витрачають майже пів мільйона гривень

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

На Київщині уламки російських дронів пошкодили будинки та лінію електромережі
Минулої доби росіяни били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах Херсонщини: є загибла та поранені
Через дронову атаку по гуманітарній місії на Миколаївщині у лікарні загинув 30-річний чоловік

Через дронову атаку по гуманітарній місії на Миколаївщині у лікарні загинув 30-річний чоловік

Частина вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

З ₴7 мільярдів на новий водогін для Миколаєва є лише ₴990 тисяч: їх дала міська рада