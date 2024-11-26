Вночі Україну атакувала рекордна кількість російських дронів

Атака дронів. Фото з відкритих джерел

У ніч на 26 листопада російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів — 188, серед яких були ударні безпілотники типу Shahed.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, вдалося знищити 76 з них.

Безпілотники були збиті над 17 областями України. Ще 95 дронів зникли з радарів, ймовірно, через протидію засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, п'ять дронів відлетіли у напрямку Білорусі.

Окрім безпілотників, Росія також завдала удару по Україні чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М». Про їх знищення інформації не надходило.

Внаслідок нічної атаки були уражені об'єкти критичної інфраструктури, а в кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що учора, 25 листопада, протягом дня російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.