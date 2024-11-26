Вночі Україну атакувала рекордна кількість російських дронів
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- Альона Коханчук
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9:36, 26 листопада, 2024
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У ніч на 26 листопада російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів — 188, серед яких були ударні безпілотники типу Shahed.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, вдалося знищити 76 з них.
Безпілотники були збиті над 17 областями України. Ще 95 дронів зникли з радарів, ймовірно, через протидію засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, п'ять дронів відлетіли у напрямку Білорусі.
Окрім безпілотників, Росія також завдала удару по Україні чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М». Про їх знищення інформації не надходило.
Внаслідок нічної атаки були уражені об'єкти критичної інфраструктури, а в кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, що учора, 25 листопада, протягом дня російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.
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