Через дронову атаку по гуманітарній місії на Миколаївщині у лікарні загинув 30-річний чоловік
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 26 листопада, 2024
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Учора, 25 листопада, протягом дня російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Нагадаємо, що внаслідок одного із обстрілів у селі Солончаки, під час роздачі гуманітарної допомоги, поранення отримали шість людей — двоє представників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів.
«На жаль, на ранок стало відомо, що від отриманих поранень в лікарні помер 30-річний чоловік. Інші поранені знаходяться в важкому стані, стабільні», — йдеться в повідомленні.
Також учора о 16:34 росіяни з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих серед населення немає.
Крім того, вночі 26 листопада протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині чотири «Shahed 131/136».
Слід зазнавчити, що внаслідок нічної російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини 25 листопада люди залишились без світла.
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