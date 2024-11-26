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Через дронову атаку по гуманітарній місії на Миколаївщині у лікарні загинув 30-річний чоловік

Російський FPV-дрон, Фото: «РИА Новости»Російський FPV-дрон, Фото: «РИА Новости»

Учора, 25 листопада, протягом дня російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Нагадаємо, що внаслідок одного із обстрілів у селі Солончаки, під час роздачі гуманітарної допомоги, поранення отримали шість людей — двоє представників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів.

«На жаль, на ранок стало відомо, що від отриманих поранень в лікарні помер 30-річний чоловік. Інші поранені знаходяться в важкому стані, стабільні», — йдеться в повідомленні.

Також учора о 16:34 росіяни з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих серед населення немає.

Крім того, вночі 26 листопада протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині чотири «Shahed 131/136».

Слід зазнавчити, що внаслідок нічної російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини 25 листопада люди залишились без світла.

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