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З нового року у Вознесенську пільговики оплачуватимуть проїзд банківськими картками

Оголошення для перевізників від Вознесенської міської радиОголошення для перевізників від Вознесенської міської ради

З 1 січня 2025 року в Вознесенській громаді пільгові пасажири зможуть оплачувати проїзд у міському транспорті виключно за допомогою банківської картки. 

Як повідомляє пресслужба Вознесенської міської ради, для цього в транспорті встановлять валідатори.

Міська влада впевнена, що це нововведення полегшить процес контролю за пільговими перевезеннями та забезпечить прозорість компенсацій для перевізників.

Наразі триває прийом документів для підключення до автоматизованої системи обліку пільгового проїзду, який завершиться 30 грудня поточного року.

«Прийом документів обмежений у часі, тому рекомендуємо не відкладати! Безготівковий розрахунок стане єдиним доступним способом оплати проїзду для пільгових категорій», — говориться у повідомленні. 

Перевізників запрошують звертатися до ЦНАПу або Територіального центру соцобслуговування для реєстрації.

Раніше повідомлялось, що в міських автобусах КП «Миколаївпастранс» з'явилася можливість оплатити проїзд банківською карткою

 

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