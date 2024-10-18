Безготівковий розрахунок: у деяких миколаївських автобусах з'явилися термінали
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- Світлана Іванченко
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17:00, 18 жовтня, 2024
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В миколаївських міських автобусах з'явилася можливість оплатити проїзд банківською карткою. На даний момент термінали встановили в п’яти автобусах КП «Миколаївпастранс».
Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.
Як зазначили в мерії, розрахуватися за проїзд можна карткою будь-якого банку або ж за допомогою PayPass.
«Це питання назрівало давно. Ми вирішили встановити термінали для того, щоб зробити наші послуги більш комфортними для пасажирів. Тепер водію не потрібно шукати решту, а пасажиру — чекати її. Це просто, швидко і сучасно», — розповів директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко.
Планується, що найближчим часом усі автобуси на міських маршрутах будуть оснащені терміналами, щоб кожен пасажир міг скористатися зручним способом оплати.
Раніше повідомлялось, що в комунальних автобусах Миколаєва планували розпочати тестування системи безготівкової оплати.
Нагадаємо, що в грудні 2023 року в миколаївському електротранспорті почала діяти система оплати проїзду за єдиним QR-кодом для клієнтів усіх банків України. Згодом цю послугу оновили — тепер у пасажирів є час для пересадки.
Протягом серпня за допомогою єдиного QR-коду миколаївці сплатили 133 тисячі поїздок у міському електротранспорті.
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