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Безготівковий розрахунок: у деяких миколаївських автобусах з'явилися термінали

В міських автобусах встановили термінали. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиВ міських автобусах встановили термінали. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

В миколаївських міських автобусах з'явилася можливість оплатити проїзд банківською карткою. На даний момент термінали встановили в п’яти автобусах КП «Миколаївпастранс». 

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.

Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиДиректор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Як зазначили в мерії, розрахуватися за проїзд можна карткою будь-якого банку або ж за допомогою PayPass.

«Це питання назрівало давно. Ми вирішили встановити термінали для того, щоб зробити наші послуги більш комфортними для пасажирів. Тепер водію не потрібно шукати решту, а пасажиру — чекати її. Це просто, швидко і сучасно», — розповів директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко

Планується, що найближчим часом усі автобуси на міських маршрутах будуть оснащені терміналами, щоб кожен пасажир міг скористатися зручним способом оплати.

В міських автобусах можна розрахуватися карткою. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради.В міських автобусах можна розрахуватися карткою. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради.

Раніше повідомлялось, що в комунальних автобусах Миколаєва планували розпочати тестування системи безготівкової оплати. 

Нагадаємо, що в грудні 2023 року  в миколаївському електротранспорті почала діяти система оплати проїзду за єдиним QR-кодом для клієнтів усіх банків України. Згодом цю послугу оновили — тепер у пасажирів є час для пересадки

Протягом серпня за допомогою єдиного QR-коду миколаївці сплатили 133 тисячі поїздок у міському електротранспорті.

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