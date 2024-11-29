В Україну повернули тіла 502 загиблих захисників
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- Аліна Квітко
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14:50, 29 листопада, 2024
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На підконтрольну Україні територію повернули тіла 502 полеглих оборонців.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
З числа повернутих:
- 397 полеглих із Донецького напрямку;
- 24 із Луганського напрямку;
- 64 із Запорізького напрямку;
- 17 загиблих були повернуті з моргів на території Росії.
Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офіс уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури Сектору безпеки та оборони України.
Нагадаємо, що в 8 листопада Україна повернула тіла 563 полеглих захисників. Правоохоронці та судмедексперти ідентифікуватимуть загиблих. Як повідомлялось, що наразі в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових.
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