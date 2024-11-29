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В Україну повернули тіла 502 загиблих захисників

Додому повернули тіла загиблих захисників. Фото: Борис КорпусенкоДодому повернули тіла загиблих захисників. Фото: Борис Корпусенко

На підконтрольну Україні територію повернули тіла 502 полеглих оборонців. 

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З числа повернутих:

  • 397 полеглих із Донецького напрямку;
  • 24 із Луганського напрямку;
  • 64 із Запорізького напрямку;
  • 17 загиблих були повернуті з моргів на території Росії.

Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офіс уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури Сектору безпеки та оборони України.

Нагадаємо, що в 8 листопада Україна повернула тіла 563 полеглих захисників. Правоохоронці та судмедексперти ідентифікуватимуть загиблих. Як повідомлялось, що наразі в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових.

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