В Україну повернули тіла 502 загиблих захисників

Додому повернули тіла загиблих захисників. Фото: Борис Корпусенко

На підконтрольну Україні територію повернули тіла 502 полеглих оборонців.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З числа повернутих:

397 полеглих із Донецького напрямку;

24 із Луганського напрямку;

64 із Запорізького напрямку;

17 загиблих були повернуті з моргів на території Росії.

Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офіс уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури Сектору безпеки та оборони України.

Нагадаємо, що в 8 листопада Україна повернула тіла 563 полеглих захисників. Правоохоронці та судмедексперти ідентифікуватимуть загиблих. Як повідомлялось, що наразі в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових.