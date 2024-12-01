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В Україні визначили умови бронювання працівників для курсів тактичної медицини, безпілотників та благодійних організацій

В Україні визначили умови бронювання працівників для курсів тактичної медицини, безпілотників та благодійних організацій. Фото: КореспондентВ Україні визначили умови бронювання працівників для курсів тактичної медицини, безпілотників та благодійних організацій. Фото: Кореспондент

Кабінет Міністрів України затвердив нові правила бронювання військовозобов’язаних, які працюють у сфері тактичної медицини, підготовки операторів дронів та благодійності. 

Відповідна постанова №1361 набрала чинності 29 листопада.

Організації, які навчають військових тактичної медицини, зможуть бронювати своїх працівників, якщо за останній рік вони провели не менше 96 курсів за затвердженими програмами Генштабу чи Міноборони. Якщо йдеться про базові курси домедичної допомоги, достатньо 24 проведених тренінгів.

Для інструкторів, які навчають операторів дронів, також визначено чіткі вимоги. Бронювання можливе, якщо підготовлено щонайменше 100 пілотів БпЛА I та II класів або 200 операторів мікро-БпЛА I класу, окрім FPV-дронів.

Курси радіоелектронної боротьби можуть подати на бронювання своїх працівників, якщо за останній рік підготували не менше 150 спеціалістів.

Благодійні організації, які підтримують армію, зможуть бронювати своїх співробітників, якщо сума їхньої допомоги за рік перевищує 10 мільйонів гривень на кожного працівника, який подається на бронювання.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів затвердив оновлені правила бронювання військовозобов’язаних та запровадив механізм бронювання через «Дію» вже з 1 грудня.

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