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На Херсонщині відкрили амбулаторію: пацієнтів прийматимуть і під час блекаутів

На Херсонщині відновили роботу амбулаторії. Фото: пресслужба Херсонської ОВАНа Херсонщині відновили роботу амбулаторії. Фото: пресслужба Херсонської ОВА

У Високопіллі Херсонської області частково відновила свою роботу амбулаторія, яка має замінити місцеву лікарню, пошкоджену через бойові дії та окупацію. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

 «Після російської окупації місцева медустанова була значно пошкоджена, але нині частково відновила свою роботу. За сприяння Всесвітньої організації охорони здоровʼя та МОЗ України встановлено сучасну модульну амбулаторію, де створено комфортні кабінети  для лікарів та пацієнтів з дотриманням вимог безбар'єрності», — написав він.

За його словами, медичну допомогу зможуть отримати майже 3,5 тисячі жителів. Амбулаторія оснащена необхідним обладнанням, оргтехнікою та автомобілем для виїздів медичних бригад.

В амбулаторії працюватимуть три лікарі та медсестри. Додатково, селище обслуговуватимуть мобільні медичні бригади.

Крім того, в закладі встановлені генератори, пацієнтів прийматимуть і під час блекаутів.

Нагадаємо, що в Миколаївській ОВА запланували до кінця року добудувати амбулаторію у селі Мостове, на це витратять 7,7 млн грн.

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