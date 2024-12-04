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ЮНЕСКО визнав українську писанку культурним надбанням людства

Українську писанку внесли до списку ЮНЕСКО, фото: mcsc.gov.uaУкраїнську писанку внесли до списку ЮНЕСКО, фото: mcsc.gov.ua

Українську писанку внесли до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини людства.

Про це повідомили у Міністерстві культури та стартегічних комунікацій.

— Кожна перемога України у культурному полі — це наш спільний успіх. Поки агресор руйнує наші заклади культури, вбиває наших митців, намагається стерти нашу ідентичність — ми продовжуємо боротися за своє. У цьому наша єдність і незламність. Дякуємо нашим партнерам з Естонії у підтримці на цьому непростому шляху, а також нашим українським колегам», — пишуть у Мінкульті.

Зазначається, що це досягнення стало можливим завдяки тісній співпраці Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Міністерства закордонних справ України, Постійного представництва України при UNESCO, Національної комісії України у справах UNESCO, носіїв практиків та представників громадянського суспільства.

Українську писанку внесли до списку ЮНЕСКО, фото: mcsc.gov.uaУкраїнську писанку внесли до списку ЮНЕСКО, фото: mcsc.gov.ua

Нагадаємо, що Україну вперше обрали до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під час 24-ї сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини.

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