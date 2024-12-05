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У листопаді жителі Херсонської громади скористалися послугою «Соціального таксі» 188 разів

У листопаді жителі Херсонської громади 188 разів скористалися послугою «Соціального таксі», що перевозить людей з інвалідністю.

Як повідомив начальник МВА Роман Мрочко, спеціально обладнаними автомобілями пасажирів доставляли до медичних закладів, пенсійного фонду, центру зайнятості та банківських установ.

У листопаді херсонці скористалися послугою «Соціального таксі» 188 разів. Фото: пресслужба Херсонської МВАУ листопаді херсонці скористалися послугою «Соціального таксі» 188 разів. Фото: пресслужба Херсонської МВА
У листопаді херсонці скористалися послугою «Соціального таксі» 188 разів. Фото: пресслужба Херсонської МВАУ листопаді херсонці скористалися послугою «Соціального таксі» 188 разів. Фото: пресслужба Херсонської МВА
У листопаді херсонці скористалися послугою «Соціального таксі» 188 разів. Фото: пресслужба Херсонської МВАУ листопаді херсонці скористалися послугою «Соціального таксі» 188 разів. Фото: пресслужба Херсонської МВА

За його словами, громадська організація «Сильні Бо Вільні» здійснила 35 поїздок до обласного онкологічного диспансеру, розташованого в «червоній» зоні міста.

Мрочко зазначив, що послугою можуть скористатися люди з порушеннями опорно-рухового апарату, діти з інвалідністю (у супроводі дорослого), хворі, які мають поранення після обстрілів і не можуть самостійно пересуватися та люди з хронічними захворюваннями, що обмежують здатність до самостійного пересування.

Заявку можна подати за телефоном: +380980180808 з 9:00 до 16:00 (крім суботи та неділі).

Слід зазначити, що в жовтні муніципальна служба «Соціальне таксі» для людей з інвалідністю запрацювала в Одесі. 

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