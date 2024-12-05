У листопаді жителі Херсонської громади скористалися послугою «Соціального таксі» 188 разів
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- Світлана Іванченко
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20:13, 05 грудня, 2024
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У листопаді жителі Херсонської громади 188 разів скористалися послугою «Соціального таксі», що перевозить людей з інвалідністю.
Як повідомив начальник МВА Роман Мрочко, спеціально обладнаними автомобілями пасажирів доставляли до медичних закладів, пенсійного фонду, центру зайнятості та банківських установ.
За його словами, громадська організація «Сильні Бо Вільні» здійснила 35 поїздок до обласного онкологічного диспансеру, розташованого в «червоній» зоні міста.
Мрочко зазначив, що послугою можуть скористатися люди з порушеннями опорно-рухового апарату, діти з інвалідністю (у супроводі дорослого), хворі, які мають поранення після обстрілів і не можуть самостійно пересуватися та люди з хронічними захворюваннями, що обмежують здатність до самостійного пересування.
Заявку можна подати за телефоном: +380980180808 з 9:00 до 16:00 (крім суботи та неділі).
Слід зазначити, що в жовтні муніципальна служба «Соціальне таксі» для людей з інвалідністю запрацювала в Одесі.
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