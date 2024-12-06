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З 7 грудня у Миколаєві обмежать рух транспорту через ремонтні роботи

З 7 грудня закриють рух транспорту на розі вулиць Космонавтів та Дніпровської. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиЗ 7 грудня закриють рух транспорту на розі вулиць Космонавтів та Дніпровської. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

З 7 грудня у Миколаєві обмежать рух транспорту на розі вулиць Космонавтів та Дніпровської у зв'язку з плановими ремонтними роботами. 

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Трамваї за маршрутами №6 та №10 курсуватимуть лише до перехрестя вулиць Космонавтів та Херсонського шосе. 

Про відновлення руху автотранспорту міська влада повідомить додатково. Крім того, у мерії просять водіїв і пішоходів звертати увагу на попереджувальні знаки на місці робіт.

У листопаді повідомлялось, що у Миколаєві частково перекрили рух транспорту по вулиці Кропивницького (колишня вулиця Потьомкінська, — прим.) від 3-ї Слобідської до парку Народний Сад.

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