З 7 грудня у Миколаєві обмежать рух транспорту через ремонтні роботи
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
17:21, 06 грудня, 2024
-
З 7 грудня у Миколаєві обмежать рух транспорту на розі вулиць Космонавтів та Дніпровської у зв'язку з плановими ремонтними роботами.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.
Трамваї за маршрутами №6 та №10 курсуватимуть лише до перехрестя вулиць Космонавтів та Херсонського шосе.
Про відновлення руху автотранспорту міська влада повідомить додатково. Крім того, у мерії просять водіїв і пішоходів звертати увагу на попереджувальні знаки на місці робіт.
У листопаді повідомлялось, що у Миколаєві частково перекрили рух транспорту по вулиці Кропивницького (колишня вулиця Потьомкінська, — прим.) від 3-ї Слобідської до парку Народний Сад.
Останні новини про: Миколаїв