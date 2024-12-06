З 7 грудня у Миколаєві обмежать рух транспорту через ремонтні роботи

З 7 грудня закриють рух транспорту на розі вулиць Космонавтів та Дніпровської. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

З 7 грудня у Миколаєві обмежать рух транспорту на розі вулиць Космонавтів та Дніпровської у зв'язку з плановими ремонтними роботами.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Трамваї за маршрутами №6 та №10 курсуватимуть лише до перехрестя вулиць Космонавтів та Херсонського шосе.

Про відновлення руху автотранспорту міська влада повідомить додатково. Крім того, у мерії просять водіїв і пішоходів звертати увагу на попереджувальні знаки на місці робіт.

У листопаді повідомлялось, що у Миколаєві частково перекрили рух транспорту по вулиці Кропивницького (колишня вулиця Потьомкінська, — прим.) від 3-ї Слобідської до парку Народний Сад.