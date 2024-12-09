В DREAM зареєстрували проєкти з відбудови Херсонщини на понад ₴7 млрд
-
- Альона Коханчук
-
•
-
13:34, 09 грудня, 2024
-
В державній цифровій системі управління відновленням DREAM зареєстровано 334 проєкти з відбудови Херсонської обалсті.
Інформація про це розміщена у системі DREAM аналітика.
Станом на грудень загальний орієнтовний бюджет проєктів становить 7,19 мільярда гривень. Найбільше зареєстрованих проєктів розташовані на території Бериславської громади — 69 проєктів.
Проєкти подали й тимчасово окуповані громади. Зокрема, Голопристанська, Каланчацька, Асканія-Нова та Іванівська громади зареєстрували по одному проєкту, Новотроїцька — два, Генічеська — три.
Також вказується, що фінансуванням забезпечені лише 33,3% проєктів.
Раніше повідомлялося, що станом на грудень 2024 року в державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM міститься 470 проєктів з відбудови Миколаївської області. Для їхньої реалізації знадобиться 37,75 мільярда гривень.
Останні новини про: Відбудова