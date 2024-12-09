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В DREAM зареєстрували проєкти з відбудови Херсонщини на понад ₴7 млрд

В державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM зареєстровано 334 проєкти з відбудови Херсонської обалсті.Фото: Сергій Нужненко/Радіо СвободаВ державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM зареєстровано 334 проєкти з відбудови Херсонської обалсті.Фото: Сергій Нужненко/Радіо Свобода

В державній цифровій системі управління відновленням DREAM зареєстровано 334 проєкти з відбудови Херсонської обалсті.

Інформація про це розміщена у системі DREAM аналітика.

Станом на грудень загальний орієнтовний бюджет проєктів становить 7,19 мільярда гривень. Найбільше зареєстрованих проєктів розташовані на території Бериславської громади — 69 проєктів.

Проєкти відбудови Херсонської області. Скриншот з системи DREAMПроєкти відбудови Херсонської області. Скриншот з системи DREAM
Проєкти відбудови Херсонської області. Скриншот з системи DREAMПроєкти відбудови Херсонської області. Скриншот з системи DREAM

Проєкти подали й тимчасово окуповані громади. Зокрема, Голопристанська, Каланчацька, Асканія-Нова та Іванівська громади зареєстрували по одному проєкту, Новотроїцька — два, Генічеська — три.

Також вказується, що фінансуванням забезпечені лише 33,3% проєктів.

Раніше повідомлялося, що станом на грудень 2024 року в державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM міститься 470 проєктів з відбудови Миколаївської області. Для їхньої реалізації знадобиться 37,75 мільярда гривень.

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