В DREAM зареєстрували проєкти з відбудови Херсонщини на понад ₴7 млрд

В державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM зареєстровано 334 проєкти з відбудови Херсонської обалсті.Фото: Сергій Нужненко/Радіо Свобода

В державній цифровій системі управління відновленням DREAM зареєстровано 334 проєкти з відбудови Херсонської обалсті.

Інформація про це розміщена у системі DREAM аналітика.

Станом на грудень загальний орієнтовний бюджет проєктів становить 7,19 мільярда гривень. Найбільше зареєстрованих проєктів розташовані на території Бериславської громади — 69 проєктів.

Проєкти відбудови Херсонської області. Скриншот з системи DREAM Проєкти відбудови Херсонської області. Скриншот з системи DREAM

Проєкти подали й тимчасово окуповані громади. Зокрема, Голопристанська, Каланчацька, Асканія-Нова та Іванівська громади зареєстрували по одному проєкту, Новотроїцька — два, Генічеська — три.

Також вказується, що фінансуванням забезпечені лише 33,3% проєктів.

Раніше повідомлялося, що станом на грудень 2024 року в державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM міститься 470 проєктів з відбудови Миколаївської області. Для їхньої реалізації знадобиться 37,75 мільярда гривень.