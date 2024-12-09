«Кожен чоловік має це зробити»: миколаївець розповів про участь у боях на сході

Євгеній — військовий РТЦК у Миколаєві. Скриншот з репортажу

Євгеній із Миколаєва добровольцем пішов до війська у 2022 році. До війни він працював геодезистом і не мав жодного військового досвіду, але швидко опанував навички гранатометника. Служив у складі 81-ї десантно-штурмової бригади, захищаючи країну на сході. Одного дня ворожий мінометний обстріл ледь не коштував йому життя.

Історію військового опублікували на сторінці Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

— Мінометний обстріл був, 120-й міномет ліг у мене за спиною. Посікло ліву сторону, — згадує Євгеній.

У бою чоловік зазнав численних поранень, які могли позбавити його руки. Однак ампутації вдалося уникнути.

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— Спочатку я турнікет наклав, був шок. Потім зрозумів, що рука не працює, вирішив послабити, відчув руку, знову перетиснув — так повторював кілька разів. У лікарні сказали, що це і врятувало руку, — розповідає військовий.

На фронті життя Євгенія неодноразово рятував бронежилет, пошкоджений осколками. У шпиталях йому витягали уламки кілька разів, але не всі вдалося дістати одразу.

— Вже коли я був у Миколаєві на реабілітації, відчув, що у мене почали німіти пальці. Наші нейрохірурги витягнули осколок з самої кістки, — каже чоловік.

Сьогодні Євгеній служить у територіальному центрі комплектування в Миколаєві. Після поранення він перевівся сюди, але морально, каже, буває непросто.

— Буває люди кажуть, а чому ти там не помер? Дуже важко це пережити. Тут, в ТЦК, ми всі тимчасово, Я так думаю, що все одно нас колись переведуть на фронт, бо людей не вистачає, — припускає Євгеній.

Попри все, він готовий і далі боронити країну, як це зробив у 2022 році. Його рішення добровільно піти до війська залишається для нього принциповим.

— Кожен чоловік має це зробити, спочатку в голові. Бо якщо прийдуть додому, він вже нічого не зможе зробити, — підкреслює військовий.

Нагадаємо, раніше військовий з Миколаївщини розповів про участь в обороні Вознесенська: «Метрів 70 від мене стоїть танк, дуло прямо в мене».