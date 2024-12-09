На Миколаївщині комунальне підприємство за чотири роки не сплатило ₴11,4 млн за забруднення Південного Бугу
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- Альона Коханчук
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15:20, 09 грудня, 2024
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На Миколаївщині комунальне підприємство «Прибузьке» оштрафували на 11,4 мільйона гривень за скидання забруднюючих речовин у річку Південний Буг. КП й досі не сплатило збитки.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що фахівці перевірили комунальне підприємство ще у 2020 році. Тоді виявили серйозні порушення у сфері охорони водних ресурсів.
«Під час перевірки очисних споруд підприємства встановлено самовільний скид 1,6 тонни забруднюючих речовин (жирів і масел) у річку Південний Буг. Цей скид не відповідав умовам дозволу на спеціальне водокористування», — йдеться у повідомленні.
Крім того, підприємство скидало забруднюючі речовини. Збитки оцінили у 11,4 мільйона гривень.
У липні 2024 року Господарський суд Миколаївської області скасував штрафи, але рішення оскаржили у Південно-західному апеляційному господарському суді. Судові накази направлені до Державної виконавчої служби.
Нагадаємо, що на Миколаївщині через аварію на каналізаційній насосній станції «Південна» у Південний Буг скидали неочищені стоки.
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