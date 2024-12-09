На Миколаївщині комунальне підприємство за чотири роки не сплатило ₴11,4 млн за забруднення Південного Бугу

Річка Південний Буг. Фото: Facebook/зоозахисниця Муза Махова

На Миколаївщині комунальне підприємство «Прибузьке» оштрафували на 11,4 мільйона гривень за скидання забруднюючих речовин у річку Південний Буг. КП й досі не сплатило збитки.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що фахівці перевірили комунальне підприємство ще у 2020 році. Тоді виявили серйозні порушення у сфері охорони водних ресурсів.

«Під час перевірки очисних споруд підприємства встановлено самовільний скид 1,6 тонни забруднюючих речовин (жирів і масел) у річку Південний Буг. Цей скид не відповідав умовам дозволу на спеціальне водокористування», — йдеться у повідомленні.

Крім того, підприємство скидало забруднюючі речовини. Збитки оцінили у 11,4 мільйона гривень.

У липні 2024 року Господарський суд Миколаївської області скасував штрафи, але рішення оскаржили у Південно-західному апеляційному господарському суді. Судові накази направлені до Державної виконавчої служби.

Нагадаємо, що на Миколаївщині через аварію на каналізаційній насосній станції «Південна» у Південний Буг скидали неочищені стоки.