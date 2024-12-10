«Ви — як вогні, що запалюють волонтерський рух», — Сєнкевич відзначив грамотами миколаївських волонтерів

У Миколаєві відзначили волонтерів. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 10 листопада, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вручив грамоти та нагороди миколаївським волонтерам.

Захід відбувався з нагоди Міжнародного дня волонтерів, повідомляють «МикВісті».

— Сьогодні вже, мабуть, ми втретє збираємося для того, щоб відзначити волонтерський десант чи волонтерів, які допомагають нам боронити Україну, не знаходячись в ЗСУ. Робота волонтера — це не просто сидіти вдома і щось там робити, а це означає дуже часто ризикувати власним життям. Важливо згадати всіх тих, хто загинув, допомагаючи людям, допомагаючи військовим, — сказав Олександр Сєнкевич.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті»

Олександр Сєнкевич подякував волонтерам за їх працю, та побажав продовжувати працювати на перемогу України.

— Хочу кожному з вас подякувати за вашу роботу, за ваш приклад, побажати вам міцного здоров'я, сили духу і продовжувати надихати інших людей, бо ви, як ті вогні, які запалюють волонтерський рух і які показують іншим, що не дивлячись на всі проблеми, можна працювати і в таких умовах, — привітав волонтерів міський голова.

Волонтерів нагороджували за стійку громадську позицію, патріотизм та високий рівень соціальної відповідальності.

У Миколаєві відзначили волонтерів. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відзначили волонтерів. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відзначили волонтерів. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відзначили волонтерів. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відзначили волонтерів. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відзначили волонтерів. Фото: «МикВісті»