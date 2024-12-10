Миколаївських гвардійців нагородили за успішне виконання бойових завдань
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
17:41, 10 грудня, 2024
-
Військовослужбовців 19-го Миколаївського полку Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України нагородили за успішне виконання бойових завдань у Донецькій області.
Про це повідомили у пресслужбі полку.
«Ваші дії — це взірець відданості військовій присязі, мужності та рішучості. Ви продовжуєте доводити, що сила духу, професіоналізм та згуртованість — це ключ до перемоги. Висловлюю щиру вдячність кожному з вас за героїзм, витривалість і внесок у нашу спільну боротьбу за свободу України», — наголосив командир полку, полковник Сергій Вакуленко.
Подякував гвардійцям і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«Дякую вам за відвагу, відповідальне ставлення до виконання обов’язків, за те, що невпинно нищите ворогів на нашій землі. Ваш приклад надихає всіх, хто продовжує стояти на захисті України. Разом — до перемоги!», — сказав він.
Раніше військовослужбовці 19-го Миколаївського полку НГУ показали, як проходять підготовку перед ротацією на Донеччину.
Останні новини про: Миколаївщина