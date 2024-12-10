Миколаївських гвардійців нагородили за успішне виконання бойових завдань

Миколаївських гвардійців нагородили за виконання бойових завдань. Фото: пресслужба 19-го Миколаївського полку НГУ

Військовослужбовців 19-го Миколаївського полку Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України нагородили за успішне виконання бойових завдань у Донецькій області.

Про це повідомили у пресслужбі полку.

«Ваші дії — це взірець відданості військовій присязі, мужності та рішучості. Ви продовжуєте доводити, що сила духу, професіоналізм та згуртованість — це ключ до перемоги. Висловлюю щиру вдячність кожному з вас за героїзм, витривалість і внесок у нашу спільну боротьбу за свободу України», — наголосив командир полку, полковник Сергій Вакуленко.

Миколаївських гвардійців нагородили за виконання бойових завдань. Фото: пресслужба 19-го Миколаївського полку НГУ Миколаївських гвардійців нагородили за виконання бойових завдань. Фото: пресслужба 19-го Миколаївського полку НГУ Миколаївських гвардійців нагородили за виконання бойових завдань. Фото: пресслужба 19-го Миколаївського полку НГУ

Подякував гвардійцям і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Дякую вам за відвагу, відповідальне ставлення до виконання обов’язків, за те, що невпинно нищите ворогів на нашій землі. Ваш приклад надихає всіх, хто продовжує стояти на захисті України. Разом — до перемоги!», — сказав він.

Миколаївських гвардійців нагородили за виконання бойових завдань. Фото: пресслужба 19-го Миколаївського полку НГУ Миколаївських гвардійців нагородили за виконання бойових завдань. Фото: пресслужба 19-го Миколаївського полку НГУ Миколаївських гвардійців нагородили за виконання бойових завдань. Фото: пресслужба 19-го Миколаївського полку НГУ

Раніше військовослужбовці 19-го Миколаївського полку НГУ показали, як проходять підготовку перед ротацією на Донеччину.