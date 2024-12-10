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У дитячій лікарні Миколаєва облаштували укриття

У миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська радаУ миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві комунальне підприємство «Захист» облаштувало укриття в одній із міських дитячих лікарень. 

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що в приміщенні замінили сантехнику та систему вентиляції, облаштували стіни, підлогу та стелю, а також встановили нові меблі.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич відвідав лікарню та оглянув укриття.

«Ми продовжуємо роботи з покращення стану наших укриттів і продовжуємо далі працювати», — сказав мер Олександр Сєнкевич.

За словами лікарів, діти з батьками вже користуються укриттям та перебувають там вночі, щоб в разі оголошення повітряної тривоги вже перебувати в безпеці.

У миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська радаУ миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська рада
У миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська радаУ миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська рада
У миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська радаУ миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська рада
У миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська радаУ миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська рада
У миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська радаУ миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська рада
У миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська радаУ миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська рада
У миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська радаУ миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська рада
У миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська радаУ миколаївській дитячій лікарні облаштували укриття. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, 7 грудня, в одній із гімназій Миколаєва відкрили укриття. Тепер 250 учнів зможуть навчатися офлайн. Проєкт реалізований за підтримки благодійної організації SavED та KFC Україна.

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