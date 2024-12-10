У дитячій лікарні Миколаєва облаштували укриття
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- Даріна Мельничук
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17:03, 10 грудня, 2024
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У Миколаєві комунальне підприємство «Захист» облаштувало укриття в одній із міських дитячих лікарень.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що в приміщенні замінили сантехнику та систему вентиляції, облаштували стіни, підлогу та стелю, а також встановили нові меблі.
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич відвідав лікарню та оглянув укриття.
«Ми продовжуємо роботи з покращення стану наших укриттів і продовжуємо далі працювати», — сказав мер Олександр Сєнкевич.
За словами лікарів, діти з батьками вже користуються укриттям та перебувають там вночі, щоб в разі оголошення повітряної тривоги вже перебувати в безпеці.
Нагадаємо, 7 грудня, в одній із гімназій Миколаєва відкрили укриття. Тепер 250 учнів зможуть навчатися офлайн. Проєкт реалізований за підтримки благодійної організації SavED та KFC Україна.
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