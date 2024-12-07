У Миколаєві відкрили укриття в одній із гімназій міста: тепер 250 учнів зможуть навчатися офлайн
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- Анна Гакман
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13:26, 07 грудня, 2024
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Сьогодні, 7 грудня, в одній із гімназій Миколаєва відкрили укриття. Тепер 250 учнів зможуть навчатися офлайн. Проєкт реалізований за підтримки благодійної організації SavED та KFC Україна.
Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».
Як зазначає пресслужба організації, це перше з кількох запланованих укриттів, які будуть створені в прифронтових регіонах.
За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, укриття розраховане на 250 осіб, що дозволить школі організувати навчання у дві зміни.
«Сьогодні нас запросили на відкриття чергового укриття в одній із миколаївських шкіл. Це укриття відбулося завдяки співпраці Миколаївської міської ради і savED. Вони знайшли фінансування через відомий світовий бренд KFC, який допоміг нам зробити це укриття для того, щоб діти безпечно могли тут навчатися. Ми дякуємо за цю працю, що бізнес долучається до безпеки дітей. Це не перше і, сподіваюсь, не останнє укриття. Вже зараз у планах ще два, і найближчим часом ми їх також відкриємо», – розповів він.
Своєю чергою, директор гімназії Андрій Апостолов зазначив, що укриття вдалося облаштувати за два місяці.
«Завдяки нашим спонсорам – міжнародній мережі швидкого харчування, благодійному фонду, міській раді й управлінню освіти – за два місяці ми створили укриття. Його площа становить 250 метрів, і воно може вмістити 200 дітей та персонал. Є освітлення, система зворотного осмосу, яка виробляє до 2 кубів чистої питної води, а також три виходи для евакуації», – повідомив він.
Також директор підкреслив важливість створення безпечного простору для дітей:
«Це мрія дітей – навчатися разом, адже за три роки війни найбільша проблема – це відсутність соціалізації. Навчання в колективі дозволить дітям спілкуватися, слухати вчителя наживо, ставити питання та бути частиною спільноти».
Фоторепортаж
Укриття в школах
Протягом 2025-2027 років міська рада планує спрямувати 245 мільйонів 485 тисяч гривень на облаштування укриттів у школах Миколаєва.
На сьогодні у місті очно навчається 2115 школярів, ще 17 172 — за змішаною формою та 18 527 — дистанційно. Водночас ще 372 учні здобувають освіту індивідуально.
Як раніше писали «МикВісті», в очному та змішаному форматі у Миколаєві наразі працює 31 заклад середньої освіти. Передбачалось, що ще 11 шкіл працюватимуть по завершенню ремонтних робіт в укриттях.
Натомість з 73 дошкільних навчальних закладів на сьогодні у Миколаєві працюють лише 22 — там навчається 5046 дітей. Ще у 14 дитсадках тривають роботи.
Миколаївська міська рада також збирається спрямувати 16,2 мільярда гривень на реалізацію програми «Освіта» на 2025-2027 роки: з міського бюджету планують виділити 10,3 мільярда. Обсяг фінансування програми удвічі перевищує попередній бюджет на освіту, що складав 8,6 мільярда гривень.
Станом на 13 листопада у закладах середньої освіти Миколаєва відремонтували 31 найпростіше укриття. Наразі тривають ремонтні роботи ще у 13 закладах середньої освіти. Також у місті завершили ремонт ще в одному укритті гімназії в Заводському районі.
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