У Миколаєві відкрили укриття в одній із гімназій міста: тепер 250 учнів зможуть навчатися офлайн

У Миколаєві відкрили укриття в гімназії, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 7 грудня, в одній із гімназій Миколаєва відкрили укриття. Тепер 250 учнів зможуть навчатися офлайн. Проєкт реалізований за підтримки благодійної організації SavED та KFC Україна.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Як зазначає пресслужба організації, це перше з кількох запланованих укриттів, які будуть створені в прифронтових регіонах.

За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, укриття розраховане на 250 осіб, що дозволить школі організувати навчання у дві зміни.

«Сьогодні нас запросили на відкриття чергового укриття в одній із миколаївських шкіл. Це укриття відбулося завдяки співпраці Миколаївської міської ради і savED. Вони знайшли фінансування через відомий світовий бренд KFC, який допоміг нам зробити це укриття для того, щоб діти безпечно могли тут навчатися. Ми дякуємо за цю працю, що бізнес долучається до безпеки дітей. Це не перше і, сподіваюсь, не останнє укриття. Вже зараз у планах ще два, і найближчим часом ми їх також відкриємо», – розповів він.

Олександр Сєнкевич, фото «МикВісті»

Своєю чергою, директор гімназії Андрій Апостолов зазначив, що укриття вдалося облаштувати за два місяці.

«Завдяки нашим спонсорам – міжнародній мережі швидкого харчування, благодійному фонду, міській раді й управлінню освіти – за два місяці ми створили укриття. Його площа становить 250 метрів, і воно може вмістити 200 дітей та персонал. Є освітлення, система зворотного осмосу, яка виробляє до 2 кубів чистої питної води, а також три виходи для евакуації», – повідомив він.

Також директор підкреслив важливість створення безпечного простору для дітей:

«Це мрія дітей – навчатися разом, адже за три роки війни найбільша проблема – це відсутність соціалізації. Навчання в колективі дозволить дітям спілкуватися, слухати вчителя наживо, ставити питання та бути частиною спільноти».

Фоторепортаж

У Миколаєві відкрили укриття в гімназії, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили укриття в гімназії, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили укриття в гімназії, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили укриття в гімназії, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили укриття в гімназії, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили укриття в гімназії, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили укриття в гімназії, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили укриття в гімназії, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили укриття в гімназії, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили укриття в гімназії, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили укриття в гімназії, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили укриття в гімназії, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили укриття в гімназії, фото: «МикВісті»

Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили укриття в гімназії, фото: «МикВісті»