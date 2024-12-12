Мешканець багатоповерхівки в Миколаєві поскаржився в Мінрегіон та НАЗК через конфлікт за прибудинкову територію

Мешканець будинку за адресою проспект Центральний, 9 у Миколаєві скаржиться на можливе захоплення та огородження прибудинкової території. Фото: Юрій Горшевський

Мешканець багатоповерхового будинку за адресою проспект Центральний, 9 у Миколаєві скаржиться на можливе захоплення та огородження прибудинкової території з боку нотаріальної компанії, яка розташована на першому поверсі цього будинку.

З відповідною скаргою до Міністерства розвитку громад України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Державної інспекції архітектури та містобудування, Миколаївської обласної військової адміністрації та до редакції «МикВісті» звернувся житель будинку Юрій Горшевський.

Слід зазначити, що будинок не має об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) і знаходиться під управлінням компанії «Затишний дім».

У відповідь на звернення мешканців будинку в управляючій компанії заявили, що підстав для складання акта-претензії немає, адже там не можуть стверджувати про законність або незаконність дій від нотаріуса.

У своєму зверненні Юрій уточнює, що ще до початку повномасштабної війни нотаріус Ангеліна Літвінчук бажала зробити хвіртку в паркані для подальшого огородження та захоплення прибудинкової території.

— Наш забор має два відкритих входи, через які проходять люди. Це її одне приміщення, у неї довге приміщення. А друга частина — це вихід у наш двір. І ось там, де вихід її другого приміщення, вона зараз збирається зробити салон для грумінгу, вона зробила пролом, одну секцію виломала і отримала дозвіл, нібито на встановлення двоступеневої хвіртки. Тобто, калитка не просто так робиться, а калитка робиться для того, щоб потім захопити територію, — сказав у коментарі журналісту «МикВісті» Юрій Горшевський.

Мешканці будинку за адресою проспект Центральний, 9 у Миколаєві скаржаться на можливе захоплення та огородження прибудинкової території. Фото: Юрій Горшевський Мешканці будинку за адресою проспект Центральний, 9 у Миколаєві скаржаться на можливе захоплення та огородження прибудинкової території. Фото: Юрій Горшевський

Юрій також стверджує, що хвіртка буде встановлена без погодження з мешканцями будинку.

— Коли до неї підходили, вона сказала: «Я не повинна з вами погоджувати, я нічого з вами погоджувати не буду.» Ось така була розмова, — додав Юрій Горшевський.

За словами Юрія Горшевського, також були зрізані дерева, які заважали встановленню цієї хвіртки, а сама калитка буде встановлена, коли більшість мешканців будинку вимушено виїхали через війну.

— Вона вирубала дерева, які садили люди нашого двору, щоб покращити свій бізнес. Треба було провести погодження з мешканцями будинку. Вона хотіла це зробити до війни. Я тоді їй сказав, що я виносив це питання на розгляд загальних зборів. Звісно, вона дочекалась, коли в будинку залишилось лише 20% людей, — висловився Юрій Горшевський.

Реклама

Натомість, Юрій каже, що у Ангеліни Літвінчук є дозволи на встановлення хвіртки від головного архітектора Миколаєва Євгена Полякова та міської влади.

— Я не знаю, як архітектор міг погодити, коли одну частину паркану зробили рожевою, а інша залишилася сірою. Для чого потрібно було робити ще одну калитку? Яка логіка була у архітектора та у мерії, які видавали дозвіл і погоджували цей проект? Я маю на увазі юридичну логіку, — каже Юрій Горшевський.

Ангеліна Літвінчук, у свою чергу, пояснила, що всі відповідні дозволи дійсно є, і вона їх демонструвала мешканцям будинку та відповідним органам. Також нотаріус зазначила, що не має на меті захоплення прибудинкової території, а лише покращила її.

— Я не хочу забирати жодну територію. У них є дозвіл. У нас немає ОСББ, щоб проводити збори. Ніхто не збирається забирати власність. Коли ми почали демонтаж стовпа, я одразу вивісила всі дозволи на вулиці. Там просто зробили благоустрій. Я пофарбувала кут будинку, відреставрувала паркан та зробила ремонт у під'їзді, — відповіла журналісту «МикВісті» нотаріус Ангеліна Літвінчук.

Проте, мешканець будинку Юрій Горшевський вважає, що міська влада фактично порушила права мешканців багатоповерхівки як співвласників майна та Конституцію. У своєму зверненні до державних органів він просить перевірити викладені ним факти та вжити відповідні заходи.

Нагадаємо, мешканці будинку за адресою Соборна, 9, у Миколаєві скаржились на відсутність тепла у квартирах з початку опалювального сезону.