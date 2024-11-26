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Жителі будинку у центрі Миколаєва скаржаться на відсутність опалення у квартирах

Жителі будинку у центрі Миколаєва скаржаться на відсутність опалення. Фото з відкритих джерелЖителі будинку у центрі Миколаєва скаржаться на відсутність опалення. Фото з відкритих джерел

Мешканці будинку за адресою Соборна, 9, у Миколаєві скаржаться на відсутність тепла у квартирах з початку опалювального сезону.

З відповідним повідомленням до Contact Center при Миколаївській міській раді звернувся мешканець будинку Олександр Дьяченко.

— Багатоповерховий будинок вулиця Соборна 9,  багато квартир без тепла з початку опалювального сезону. Управляюча компанія знає про це, скарги отримують, — написав у зверненні Олександр Дьяченко.

Скріншот звернення Олександра ДьяченкоСкріншот звернення Олександра Дьяченко

У коментарі кореспонденту «МикВісті» представниця ЖЕКу пояснила, що ситуація підприємству відома, і на місці працюють слюсарі.

Водночас, назвати точну дату подачі опалення в будинок співробітниця підприємства не змогла.

— На даний момент там працюють слюсарі, які стравлюють повітря. Точну дату подачі опалення я назвати поки що не можу, — сказала представниця ЖЕКу.

Зазначимо, що будинок за адресою Соборна, 9, обслуговується управляючою компанією «Центральний 1».

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Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Опалювальний сезон у Миколаєві мав стартувати з 1 листопада. Відповідне рішення прийняв виконком міськради. 

Ще під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Водночас нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання. 

Станом на 2 вересня об'єкти інфраструктури Миколаївщини були підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

А на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголосили на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

В свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планувало до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж.

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