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Миколаївщина та ще 7 прифронтових областей отримали спецхолодильники для зберігання вакцин

Миколаївщина та 7 прифронтових областей отримали спецхолодильники для зберігання вакцин. Фото: UNICEFМиколаївщина та 7 прифронтових областей отримали спецхолодильники для зберігання вакцин. Фото: UNICEF

ЮНІСЕФ за підтримки ЄС та уряду Японії передав майже 700 сучасних холодильників для зберігання вакцин у вісім прифронтових областей України, серед яких і Миколаївщина. 

Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я. 

Зазначається, що до кінця року планують доставити ще 220 таких холодильників до медичних закладів країни.

Тепер майже 98% пунктів вакцинації у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Одеській областях обладнані холодильним обладнанням, що відповідає світовим стандартам.

Холодильники здатні підтримувати необхідну температуру до двох з половиною днів навіть у разі відсутності електропостачання. 

«Ми покращуємо роботу пунктів вакцинації у прифронтових регіонах, а також допомагаємо медичним закладам підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням», — зазначив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзадe.

Нагадаємо, що Данія допомогла відремонтувати хірургічне відділення лікарні Корабельного району Миколаєва.

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