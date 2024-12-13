Миколаївщина та ще 7 прифронтових областей отримали спецхолодильники для зберігання вакцин
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- Світлана Іванченко
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10:23, 13 грудня, 2024
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ЮНІСЕФ за підтримки ЄС та уряду Японії передав майже 700 сучасних холодильників для зберігання вакцин у вісім прифронтових областей України, серед яких і Миколаївщина.
Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що до кінця року планують доставити ще 220 таких холодильників до медичних закладів країни.
Тепер майже 98% пунктів вакцинації у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Одеській областях обладнані холодильним обладнанням, що відповідає світовим стандартам.
Холодильники здатні підтримувати необхідну температуру до двох з половиною днів навіть у разі відсутності електропостачання.
«Ми покращуємо роботу пунктів вакцинації у прифронтових регіонах, а також допомагаємо медичним закладам підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням», — зазначив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзадe.
Нагадаємо, що Данія допомогла відремонтувати хірургічне відділення лікарні Корабельного району Миколаєва.
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