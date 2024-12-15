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В окупованій Новій Каховці нашестя бродячих собак і проблема з вакциною від сказу, — рух спротиву

У Новій Каховці Херсонщини фіксують загострення проблеми з безпритульними тваринами. Фото: «Жовта стрічка»У Новій Каховці Херсонщини фіксують загострення проблеми з безпритульними тваринами. Фото: «Жовта стрічка»

В тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонщини фіксують загострення проблеми з безпритульними тваринами. Окупаційна адміністрація скасувала дію програми зі стерилізації вуличних котів і собак, також проблема з вакцинами від сказу.

Про це повідомляє рух спротиву «Жовта стрічка».

Вказується, що програма зі стерилізації вуличних котів і собак діяла з 2020 року, однак зараз її скасували. Також повідомляється, що росіяни ускладнюють роботу притулків для тварин, відмовляючись визнавати українські дозвільні документи та забороняючи волонтерські збори коштів для їх підтримки.

Окрім цього, місцеві ветеринарні лікарні зіткнулися з дефіцитом вакцин проти сказу. Активісти зазначають, що для отримання такого щеплення жителям Нової Каховки доводиться їхати до окупованого Криму чи навіть на територію Росії.

Раніше повідомлялося, що Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» міської ради планує відремонтувати вольєри для утримання тварин у Миколаєві.

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