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На Одещині ще не знесли вісім пам’яток на честь Пушкіна

Пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну в центрі Одеси. Автор фото: Дмитро АлімкінПам’ятник російському поету Олександру Пушкіну в центрі Одеси. Автор фото: Дмитро Алімкін

В Одеській області ще залишаються недемонтованими вісім пам’яток російському поету Олександру Пушкіну.

Мапу пам’ятників та меморіальних дошок, які досі не знесли на території України, зібрала громадська організація «Деколонізація. Україна».

В місті Одеса, за наявною інформацією, залишається п’ять таких пам’яток. Також один пам'ятник — в Болграді та меморіальна дошка і пам'ятник — в Татарбунарах.

Також ще три пам’ятки залишилось в Києві та по одному у містах: Коростишів (Житомирська область), Берестин (Харківська область), Кам'янка (Черкаська область). Крім того, 12 пам'ятників розміщені на тимчасово окупованих територіях.

У вересні повідомлялося, що в центрі Одеси знесуть пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

За 2023 рік в Україні було демонтовано щонайменше 34 пам’ятники російському поетові Олександру Пушкіну.

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