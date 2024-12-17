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Мери Львова та Харкова підписали угоду про співпрацю

Львів та Харків підписали угоду про співпрацю. Фото з Facebook Андрія СадовогоЛьвів та Харків підписали угоду про співпрацю. Фото з Facebook Андрія Садового

17 грудня у Львові міський голова Андрій Садовий підписав Меморандум про співпрацю з мером Харкова Ігорем Тереховим у рамках національного проєкту «Пліч-о-пліч: Згуртовані громади».

Про це повідомив львівський міський голова на своїй сторінці у Facebook.

Цей крок спрямований на активну співпрацю двох міст для відновлення та розвитку після війни, зокрема через залучення міжнародних ресурсів.

«Харків — форпост України. Львів — надійний тил. Разом ми покажемо силу єдності, відбудуємо наші громади та створимо нові можливості для майбутнього», — написав він.

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Як зазначили у Львівській міськраді, метою угоди є спільне залучення міжнародних грантів і партнерських програм для відбудови Харкова. 

«Для відбудови України потрібні будуть мільярди.  А ми прекрасно розуміємо, що коштів у наших місцевих бюджетах на це не вистачить. До прикладу, останній приліт у Львові завдав збитків на 1 мільярд гривень. Для Харкова — це десятки, сотні мільярдів. Тому починаємо співпрацю, надіємось на підтримку Президента та уряду, ну і звичайно колег з ЄС», — зазначив Андрій Садовий.

Співпраця також включає тісну взаємодію з Eurocities та ініціативою Cities 4 Cities, яку Львівська міська рада реалізує протягом двох років. Ця ініціатива вже допомогла 53 українським громадам створити європейські партнерства, що включають не лише обміни молоддю, а й передачу комунальної техніки.

Ігор Терехов висловив сподівання на ефективність підписаної угоди.

«Попри щоденні обстріли, Харків залишається незламним. Я дуже пишаюся нашими харків’янами, дуже пишаюся і вдячний нашим військовим, які боронять нашу землю. Для нас війна дуже багато змінила. Зазначу, до війни ми мали потужні стосунки з різними країнами, різними містами-побратимами. Ці стосунки маємо і зараз, але хочемо їх розвивати. Я очікую, що угода, яку ми підписали, буде дуже результативною, і ми ще раз скажемо всім: Схід і Захід — разом», — сказав він.

Нагадаємо, у жовтні, у рамках Першої міжнародної конференції «Миколаїв — місто на хвилі», яка проходила в Києві, миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич підписав два меморандуми про співпрацю, спрямовані на відновлення та розвиток міста.

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