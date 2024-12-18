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Дефіцит робочої сили став рекордною проблемою для бізнесу України, — результати опитувань

У листопаді 64% українських компаній повідомили про дефіцит робочої сили через мобілізацію або виїзд співробітників. Це найвищий показник за всю історію спостережень. 

Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств, проведеного Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій.

Слід зазначити, що у жовтні про нестачу працівників говорили 57% компаній, у вересні — 61%.

«В той же час проблема з пошуком кваліфікованих працівників зростає. З одного боку є обмежена пропозиція, але ми бачимо і зростання попиту на робочу силу, що є дуже позитивним сигналом і свідчить про відновлення, мінімум не погіршення економічної діяльності», — зазначила директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Про проблеми  складності пошуку кваліфікованих працівників заявили 55,5% опитанних, у жовтні цей показник був на рівні — 51,9%. При цьому некваліфікований персонал важко знайти для 38,9% бізнесів, у жовтні це було проблемою для 34,8%.

Результати опитування. Інфографіка: ІЕДРезультати опитування. Інфографіка: ІЕД

На ринку праці більшість підприємств не планує ніяких змін. Але згідно досліджень помітні й позитивні явища: продовжила зростати частка підприємств із планами збільшити зайнятість в найближчі 3-4 місяці — з 13,8% до 14,1%. Крім того, частка бізнесів, які планують збільшити кількість працівників у вимушених відпустках, зменшилась з 14,4% до 4,2%.

Згідно опитуванню, трійка лідерів перешкод залишилась такою ж, як і у жовтні, хоч і в іншій послідовності. 

«На перше місце вийшов «брак робочої сили» із рекордним показником 64%. На другому місці у нас «небезпечно працювати». На третій сходинці — «зростання цін на сировину, матеріали і товари». Значення цього показника зросло з 43% до 48%, можливо, через інфляційні очікування», — розповів старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Також зберігається регіональна відмінність у сприйнятті цієї проблеми. На заході країни підприємства найрідше згадували про «небезпеку праці», тоді як у регіонах близько лінії фронту ситуація протилежна. У Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях майже 100% респондентів казали про фізичну небезпеку для своєї роботи.

Результати опитування. Інфографіка: ІЕДРезультати опитування. Інфографіка: ІЕД

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь близько 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 регіонів України. Опитування проводиться на щомісячній основі з травня 2022 року. 31-а хвиля опитування проводилась 18-29 листопада 2024 року.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив нові правила бронювання військовозобов’язаних, які працюють у сфері тактичної медицини, підготовки операторів дронів та благодійності. 

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