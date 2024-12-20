В листопаді перебої в електропостачанні стали проблемою для 34% українських компаній, — опитування

Регулярні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України у листопаді стали перешкодою для 34% українських компаній.

Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств, проведеного Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій.

Результати опитування. Інфографіка: ІЕД

Проблема перебоїв з електро-, водо- та теплопостачанням піднялася з п’ятої на четверту позицію серед основних викликів для бізнесу. Ситуація погіршилась в порівнянні з даними жовтня, коли тільки 22% підприємств говорили про це. Слід зазначити, що у липні поточного року відсутність електроенергії була проблемою для 78% бізнесу.

«Частка респондентів, які вказали на перебої з електропостачанням, зросла більш як в півтора рази. Тобто для кожного третього бізнесу в листопаді це було однією із трьох основних перешкод», — наголосив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Крім того, в жовтні, до масштабних атак на енергетичну інфраструктуру, 39% підприємств вже мали зупинки в роботі через відключення електроенергії. Тоді, в середньому, бізнес втратив 6% робочого часу, особливо у Вінницькій, Сумській та Дніпропетровській областях. Найбільших втрат зазнали підприємства хімічної промисловості, металургії та металообробки.

Результати опитування. Інфографіка: ІЕД

Дослідники очікують, що ситуація погіршиться у грудні через продовження інтенсивних атак та похолодання.

«Зважаючи на продовження інтенсивних атак ворога на енергетичну інфраструктуру, тривалі відключення електроенергії і початок метеорологічної зими, ми очікуємо погіршення показника за підсумками грудневого опитування», — зазначив науковий співробітник.

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь близько 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 регіонів України. Зазначимо, що Миколаївська область не бере участь в опитуваннях, які проводяться щомісячно з травня 2022 року. 31-а хвиля опитування пройшла18-29 листопада 2024 року.

Раніше повідомлялось, що згідно досліджень у листопаді 64% українських компаній відчули дефіцит робочої сили через мобілізацію або виїзд співробітників. Це стало найвищий показник за всю історію спостережень.