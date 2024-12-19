В Одесі запровадять програму для підвищення енергоефективності житла

Програма підвищення енергоефективності житлового фонду. Фото: Час змін

В Одесі має запрацювати програма підвищення енергоефективності житлового фонду.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов під час сесії міськради, передає «Одеське життя».

Муніципальна програма з енергоефективності, що передбачає фінансову підтримку для утеплення будинків та встановлення сонячних електростанцій. За словами Геннадія Труханова, мешканці міста зможуть отримати безповоротну фінансову допомогу в розмірі 30% від вартості робіт.

Ця фінансова підтримка включає заходи з утеплення будинків та встановлення сонячних електростанцій, що допоможе не лише знизити витрати на оплату комунальних послуг, але й сприятиме загальному збереженню енергії в місті.

Програма має стимулювати одеситів до впровадження енергоефективних рішень у своїх домівках. Фінансування буде здійснюватися з міського бюджету.Очікується, що програма стимулюватиме одеситів до енергоефективних рішень у своїх будинках.

Нагадаємо, що у Вознесенську хочуть затвердити План дій енергетичного розвитку та клімату Вознесенської громади, який передбачає впровадження заходів для підвищення енергоефективності та скорочення викидів СО₂ на 35% до 2030 року. На це необхідно 5,8 мільярда гривень.