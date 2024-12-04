Вознесенську потрібно ₴5,8 млрд для реалізації плану енергоефективності до 2030 року

Сонячні панелі, встановлені у Вознесенську. Фото: Суспільне

У Вознесенську хочуть затвердити План дій енергетичного розвитку та клімату Вознесенської громади, який передбачає впровадження заходів для підвищення енергоефективності та скорочення викидів СО₂ на 35% до 2030 року. На це необхідно 5,8 мільярда гривень.

Відповідний проєкт рішення розміщений на сайті Вознесенської громади, пишуть «МикВісті».

Згідно з проєктом рішення виконкому, Вознесенська міська територіальна громада приєдналася до Угоди мерів — ініціативи Європейської Комісії, що об'єднує європейські міста у боротьбі з глобальним потеплінням. Зазначається, що план передбачає забезпечення доступу до надійних і стійких джерел енергії, збільшення частки відновлюваних джерел у енергетичному балансі громади та модернізацію інфраструктури для сталого енергопостачання.

На що підуть кошти:

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4,1 мільярда гривень — на термомодернізацію муніципальних об’єктів:

реконструкцію дитячих садків, шкіл, медичних закладів (утеплення стін, заміна вікон і дверей, ізоляція покрівель і підлог, модернізація систем освітлення);

оновлення енергетичного обладнання на водопровідних насосних станціях та будівництво станцій знезалізнення;

встановлення сонячних електростанцій для енергозабезпечення міських об’єктів.

306,3 мільйона гривень — на розвиток енергоефективності у сфері малого та середнього бізнесу:

реконструкцію систем опалення та погодного регулювання;

зменшення теплових втрат у приміщеннях та модернізацію технологічного обладнання.

804 мільйони гривень — на енергомодернізацію житлових будинків:

заміну ламп на енергоефективні, утеплення фасадів, дахів, цоколів, встановлення індивідуальних теплових пунктів;

модернізацію внутрішньобудинкових мереж опалення, встановлення сонячних панелей і теплових насосів.

539,5 мільйона гривень — на оновлення транспорту:

закупівлю нових автобусів, гібридних та електромобілів для комунальних підприємств;

розвиток велосипедної інфраструктури та створення велопарковок;

переведення міського транспорту на біопаливо та електротягу.

Основні заходи Програми дій енергетичного розвитку Вознесенської громади. Скриншот з проєкту програми Основні заходи Програми дій енергетичного розвитку Вознесенської громади. Скриншот з проєкту програми Основні заходи Програми дій енергетичного розвитку Вознесенської громади. Скриншот з проєкту програми

Нагадаємо, для реалізації програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» у 2025 році планують виділити 67,3 мільйона гривень із міського бюджету.

Раніше, 31 жовтня депутати Миколаївської міськради підтримали проєкт рішення про приєднання міста до програми Револьверного фонду енергоефективних міст. Місто повинне виділити 3 мільйони гривень як добровільний внесок у фонд, а Департамент енергетики міськради має врахувати цю суму при плануванні бюджету на наступний рік.