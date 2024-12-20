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У ГУР повідомили про вибух літака Ан-72 на аеродромі під Москвою

Літак Ан-72. Фото: росЗМІЛітак Ан-72. Фото: росЗМІ

На аеродромі «Остаф’єво» у Московській області Росії вибухнув військово-транспортний літак Ан-72.

Про це 20 грудня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«12 грудня на аеродромі «Остаф’єво» у Московській області відбувся вибух — здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72, що належав  військово-морському флоту держави-агресора Росії», — йдеться в повідомленні. 

У ГУР підкреслили, що орієнтовна вартість такого літака складає близько 4,5 мільйона доларів.

Також нещодавно українська розвідка провела операцію на території Росії, внаслідок якої було знищено винищувач Су-30.

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