У ГУР повідомили про вибух літака Ан-72 на аеродромі під Москвою
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- Марія Хаміцевич
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12:00, 20 грудня, 2024
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На аеродромі «Остаф’єво» у Московській області Росії вибухнув військово-транспортний літак Ан-72.
Про це 20 грудня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
«12 грудня на аеродромі «Остаф’єво» у Московській області відбувся вибух — здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72, що належав військово-морському флоту держави-агресора Росії», — йдеться в повідомленні.
У ГУР підкреслили, що орієнтовна вартість такого літака складає близько 4,5 мільйона доларів.
Також нещодавно українська розвідка провела операцію на території Росії, внаслідок якої було знищено винищувач Су-30.
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