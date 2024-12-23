ГУР: у Росії згорів склад із деталями до «Шахедів» на $16 млн

Іранський дрон Shahed-136, фото: wikipedia.org

На території економічної зони «Алабуга» в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників Shahed-136, які росіяни застосовують для ударів по Україні.

Про це повідомляє Головне управляння розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що у приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць БПЛА Shahed-136. За даними розвідки, все це згоріло.

Завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора оцінюються у 16 мільйонів доларів.

«Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії», — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, що раніше на аеродромі «Остаф’єво» у Московській області Росії вибухнув військово-транспортний літак Ан-72.