На Миколаївщині відновили 99% пошкоджених обстрілами об’єктів обленерго

За час повномасштабного вторгнення через російські обстріли було пошкоджено 1259 об’єктів «Миколаївобленерго». Майже всі вдалося відремонтувати.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вдалося відремонтувати 1249 пошкоджених об’єктів, тобто 99,2%.

«Це дозволило забезпечити електропостачання всіх споживачів області.У співпраці з міжнародними донорами та державою забезпечуємо наших енергетиків необхідним обладнанням та технікою. Це наше завдання та пріоритет», — додав Віталій Кім.

Нагадаємо, що компанія ДТЕК попередила, що з міркувань безпеки буде надавати лише мінімальну інформацію про стан енергосистеми в Україні.