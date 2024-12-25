Папа Римський на Різдво побажав Україні «справедливого і тривалого миру»
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- Даріна Мельничук
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17:33, 25 грудня, 2024
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Папа Римський Франциск у традиційному посланні з нагоди Різдва 25 грудня згадав війну в Україні та закликав до її припинення та до переговорів про справедливий мир.
Про це повідомляє «Європейська правда».
«Нехай же змовкне зброя у багатостраждальній Україні! Нехай же вистачить відваги відчинити двері для переговорів і жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого і тривалого миру», – сказав Папа Римський.
Крім цього, він згадав про події на Близькому Сході, де побажав «замовкнути зброї», а також звільнення заручників і надання допомоги «населенню, виснаженому голодом і війною».
Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до припинення вогню у всіх зонах бойових дій у своїй недільній молитві напередодні Різдва 22 грудня, наголосивши на потребі «різдвяного перемир'я».
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