Папа Римський на Різдво побажав Україні «справедливого і тривалого миру»

Папа Римський Франциск побажав Україні «справедливого і тривалого миру». Фото: Getty Images

Папа Римський Франциск у традиційному посланні з нагоди Різдва 25 грудня згадав війну в Україні та закликав до її припинення та до переговорів про справедливий мир.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Нехай же змовкне зброя у багатостраждальній Україні! Нехай же вистачить відваги відчинити двері для переговорів і жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого і тривалого миру», – сказав Папа Римський.

Крім цього, він згадав про події на Близькому Сході, де побажав «замовкнути зброї», а також звільнення заручників і надання допомоги «населенню, виснаженому голодом і війною».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до припинення вогню у всіх зонах бойових дій у своїй недільній молитві напередодні Різдва 22 грудня, наголосивши на потребі «різдвяного перемир'я».