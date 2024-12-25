Українці отримують фейкові повідомлення про заборгованність перед «Новою поштою». Фото: «Нова пошта»

У середу, 25 грудня, українці могли отримати фейкові повідомлення про нібито заборгованість перед «Новою поштою».

Про це повідомили у пресслужбі поштового оператора.

«Сьогодні зранку кіберзлочинці розсилають українцям фейкові повідомлення про нібито заборгованість перед Новою поштою. Ці листи не мають жодного відношення до компанії і є фішинговою розсилкою», — йдеться у повідомленні.

Відділ кібербезпеки «Нової пошти» радить усім користувачам, які спробували відкрити вкладення в таких листах, діяти за наступними рекомендаціями:

Встановити антивірусну програму (з актуальною базою даних) і виконати повну перевірку пристрою на наявність шкідливого програмного забезпечення;

Повністю перевстановити операційну систему для усунення потенційно прихованих загроз, якщо під час перевірки було виявлено шкідливе програмне забезпечення.

Нагадаємо, вночі 20 грудня росіяни здійснили наймасовішу кібератаку, спрямовану на державні реєстри України. Атака здійснювалася росіянами, щоб порушити роботу критично важливої інфраструктури.