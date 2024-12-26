  • четвер

    26 грудня, 2024

  • 3.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 грудня , 2024 четвер

  • Миколаїв • 3.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Майже 70% українців вважають, що громадяни, які виїхали за кордон повинні голосувати на виборах

Більшість опитаних українців вважають, що громадяни України за кордоном повинні брати участь у виборах: опитування, фото: «Слово і Діло»Більшість опитаних українців вважають, що громадяни України за кордоном повинні брати участь у виборах: опитування, фото: «Слово і Діло»

Більшість українців підтримують право громадян, які виїхали за кордон, брати участь у виборчих процесах в Україні, вважаючи їх громадянами країни.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на соціологічний центр «СОЦИС».

За результатами дослідження, на запитання «Чи мають українці, які виїхали за кордон, таке саме право визначати владу в Україні, як громадяни, які залишились у країні?» 67% респондентів зазначили, що погоджуються з цим, бо ті, які виїхали залишаються громадянами України.

Водночас 28,2% відповіли — ні, люди, які залишили країну, не мають права впливати на обрання влади в Україні.

Опитування проводилось 5–11 грудня серед репрезентативної вибірки по всій країні, не включаючи окуповані території, методом телефонного інтерв'ю. Було опитано 2000 респондентів, похибка дослідження складає не більше ніж 2,6%.

Нагадаємо, що Україна вивчає європейські моделі виборчого законодавства, а також електронне голосування. Його можуть запрацювати у країні після завершення війни з Росією.

Також повідомлялося, що на тлі обговорень можливих виборів в Україні політичні сили активно готуються до кампанії. Зокрема, у президентській партії «Слуга народу» задумалися над ребрендингом. 

Останні новини про: Опитування

Дефіцит робочої сили став рекордною проблемою для бізнесу України, — результати опитувань
В листопаді перебої в електропостачанні стали проблемою для 34% українських компаній, — опитування
Дослідження: українці підтримують відновлення ядерної зброї, але мають побоювання втратити міжнародну підтримку
Реклама

Читайте також:

новини

В Держагенстві відновлення ще не визначились, якої потужності буде водогін для Миколаєва: «Чекаємо розрахунків ОВА»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві затвердили новий тролейбусний маршрут «мікрорайон Північний — Сухий фонтан»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа

Аліса Мелік-Адамян
новини

Кібератака росіян на держреєстри: у Мін‘юсті розказали, чи можна зареєструвати шлюб в Миколаєві

Володимир Коваль
новини

В Мін‘юсті кажуть, що на відновлення реєстрів потрібно 2 тижні

Володимир Коваль

Останні новини про: Опитування

Дослідження: українці підтримують відновлення ядерної зброї, але мають побоювання втратити міжнародну підтримку
В листопаді перебої в електропостачанні стали проблемою для 34% українських компаній, — опитування
Дефіцит робочої сили став рекордною проблемою для бізнесу України, — результати опитувань

Підрядник відбудував перший поверх миколаївського ліцею №60: завершити роботи планують у 2025 році

За рік на Миколаївщині сталося 282 аварії за участю пішоходів

3 години тому

Як у Миколаївській області сьогодні відключатимуть світло: графік підчерг

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні