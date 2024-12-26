Майже 70% українців вважають, що громадяни, які виїхали за кордон повинні голосувати на виборах

Більшість опитаних українців вважають, що громадяни України за кордоном повинні брати участь у виборах: опитування, фото: «Слово і Діло»

Більшість українців підтримують право громадян, які виїхали за кордон, брати участь у виборчих процесах в Україні, вважаючи їх громадянами країни.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на соціологічний центр «СОЦИС».

За результатами дослідження, на запитання «Чи мають українці, які виїхали за кордон, таке саме право визначати владу в Україні, як громадяни, які залишились у країні?» 67% респондентів зазначили, що погоджуються з цим, бо ті, які виїхали залишаються громадянами України.

Водночас 28,2% відповіли — ні, люди, які залишили країну, не мають права впливати на обрання влади в Україні.

Опитування проводилось 5–11 грудня серед репрезентативної вибірки по всій країні, не включаючи окуповані території, методом телефонного інтерв'ю. Було опитано 2000 респондентів, похибка дослідження складає не більше ніж 2,6%.

Нагадаємо, що Україна вивчає європейські моделі виборчого законодавства, а також електронне голосування. Його можуть запрацювати у країні після завершення війни з Росією.

Також повідомлялося, що на тлі обговорень можливих виборів в Україні політичні сили активно готуються до кампанії. Зокрема, у президентській партії «Слуга народу» задумалися над ребрендингом.