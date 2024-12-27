На будівництво захисту енергооб’єктів в регіонах уряд спрямував понад ₴10 млрд

На посилення захисту енергосистеми уряд спрямував понад 10 млрд грн.Фото: Укренерго

В Україні спрямують 10 мільярдів гривень на проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Запорізької області. Там він ознайомився з енергетичним об’єктом, що був пошкоджений російським ударом.

«Задля мінімізації пошкоджень ми реалізуємо проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів. Це пріоритетне завдання для кожного регіону», — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Україна перенаправила 86 мільйонів євро в рамках позики від Європейського інвестиційного банку на захист та модернізацію енергетичної інфраструктури, зокрема підстанцій.