На будівництво захисту енергооб’єктів в регіонах уряд спрямував понад ₴10 млрд
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- Альона Коханчук
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19:00, 27 грудня, 2024
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В Україні спрямують 10 мільярдів гривень на проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів.
Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Запорізької області. Там він ознайомився з енергетичним об’єктом, що був пошкоджений російським ударом.
«Задля мінімізації пошкоджень ми реалізуємо проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів. Це пріоритетне завдання для кожного регіону», — зазначив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Україна перенаправила 86 мільйонів євро в рамках позики від Європейського інвестиційного банку на захист та модернізацію енергетичної інфраструктури, зокрема підстанцій.
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