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На визволених територіях Херсонщини відновили майже 4900 обʼєктів, — ОВА

Атака по Херсону, фото Олександра Корнякова, «Вгору»Атака по Херсону, фото Олександра Корнякова, «Вгору»

На звільнених територіях Херсонської області вже відновили майже 4900 обʼєктів, це житлові будинки, школи лікарні та критична інфраструктура.

Про це 29 грудня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Херсонщина щодня потерпає від російських обстрілів. Попри це, ми докладаємо максимум зусиль, щоб процес відновлення області не зупинявся», — наголосив він.

Зазначається, що держава виділила кошти на відбудову, а урядова ініціатива «єВідновлення» дала людям можливість отримати компенсацію за пошкоджене чи зруйноване майно. За цією програмою жителям Херсонщини вже нарахували понад два мільярда гривень.

Раніше повідомлялось, що мешканці сільських районів Миколаївщини, які отримують компенсацію за зруйновані будинки за програмою «єВідновлення», дедалі частіше залишають свої села та переїжджають у міста або інші регіони.

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