Миколаївські морпіхи показали, як знищують позиції росіян на Курщині
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- Марія Хаміцевич
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16:17, 29 грудня, 2024
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Миколаївські морпіхи показали снайперські скидання бомбардувальників на піхоту росіян у Курській області РФ.
Відповідне відео виклала пресслужба 36-ї окремої бригади морської піхоти.
«Працюємо далі!» — написали вони.
Раніше у у пресслужбі бригади повідомили, що на Курському напрямку з 10 жовтня й станом на кінець листопада миколаївські морпіхи вже знищили 341 російського військового та 20 одиниць бронетехніки.
Зазначається, що підрозділи бригади кожного дня стримують численні атаки та знищують військових російської армії.
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