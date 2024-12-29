Миколаївські морпіхи показали, як знищують позиції росіян на Курщині

Миколаївські морпіхи показали снайперські скидання бомбардувальників на піхоту росіян у Курській області РФ.

Відповідне відео виклала пресслужба 36-ї окремої бригади морської піхоти.

«Працюємо далі!» — написали вони.

Раніше у у пресслужбі бригади повідомили, що на Курському напрямку з 10 жовтня й станом на кінець листопада миколаївські морпіхи вже знищили 341 російського військового та 20 одиниць бронетехніки.

Зазначається, що підрозділи бригади кожного дня стримують численні атаки та знищують військових російської армії.