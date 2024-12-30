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З початку року 960 миколаївцям погодили виплати за пошкоджене від обстрілів житло

За рік 960 мешканців Миколаєва отримали рішення про компенсацію за пошкоджене житло. Архівне фото За рік 960 мешканців Миколаєва отримали рішення про компенсацію за пошкоджене житло. Архівне фото "МикВісті"

За рік 960 мешканців Миколаєва отримали позитивне рішення щодо компенсації за пошкоджене внаслідок бойових дій майно.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Він повідомив, що за 11 місяців цього року мешканці отримали рішення про компенсацію на загальну суму майже 62,5 мільйона гривень.

«Також протягом року департамент ЖКГ забезпечив технічне обстеження 46 житлових будинків спеціалізованими організаціями, виконав ремонт 34 ліфтів та 17 укриттів у житлових будинках та будівлях соціальної сфери», — зазначив він.

Також він повідомив, що за цей рік комунальники капітально відремонтували  три будинки, які були пошкоджені у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України.

«Відремонтували 18 покрівель, 10 з яких були пошкоджені внаслідок обстрілів. Виконали поточний ремонт 8 житлових будинків (серед яких 5 були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення). Також демонтували житловий будинок по вулиці Логовенка, 6, який був зруйнований ворожою ракетою», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за час повномасштабного вторгнення через російські обстріли було пошкоджено 1259 об’єктів «Миколаївобленерго». Майже всі вдалося відремонтувати.

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