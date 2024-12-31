В Одесі демонтували пам’ятник Висоцькому
-
- Альона Коханчук
-
•
-
12:12, 31 грудня, 2024
-
В Одесі перед входом до кіностудії демонтували пам’ятник російському актору і співаку Володимиру Висоцькому.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Одеської кіностудії.
Зазначається, що за рішенням органів місцевої влади пам'ятник демонтували 30 грудня о 22:00 год. Також повідомляється, що памʼятник передали на зберігання кіностудії.
Зараз скульптурна композиція перебуває на території підприємства. Згодом її змонтують поряд з одним із павільйонів.
Нагадаємо, що В Одеській області ще залишаються недемонтованими вісім пам’яток російському поету Олександру Пушкіну.
У вересні 2024 року повідомлялося, що в Одесі планують демонтувати 19 архітектурних пам’яток, які містять символіку російської імперської політики.
Останні новини про: Одеса