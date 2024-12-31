В Одесі демонтували пам’ятник Висоцькому

Пам’ятник Володимиру Висоцькому в Одесі, фото: zruchno.travel

В Одесі перед входом до кіностудії демонтували пам’ятник російському актору і співаку Володимиру Висоцькому.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Одеської кіностудії.

Зазначається, що за рішенням органів місцевої влади пам'ятник демонтували 30 грудня о 22:00 год. Також повідомляється, що памʼятник передали на зберігання кіностудії.

Зараз скульптурна композиція перебуває на території підприємства. Згодом її змонтують поряд з одним із павільйонів.

Нагадаємо, що В Одеській області ще залишаються недемонтованими вісім пам’яток російському поету Олександру Пушкіну.

У вересні 2024 року повідомлялося, що в Одесі планують демонтувати 19 архітектурних пам’яток, які містять символіку російської імперської політики.