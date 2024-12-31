  • вівторок

    31 грудня, 2024

  • 4.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 31 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • 4.3° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі демонтували пам’ятник Висоцькому

Пам’ятник Володимиру Висоцькому в Одесі, фото: zruchno.travelПам’ятник Володимиру Висоцькому в Одесі, фото: zruchno.travel

В Одесі перед входом до кіностудії демонтували пам’ятник російському актору і співаку Володимиру Висоцькому.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Одеської кіностудії.

Зазначається, що за рішенням органів місцевої влади пам'ятник демонтували 30 грудня о 22:00 год. Також повідомляється, що памʼятник передали на зберігання кіностудії.

Зараз скульптурна композиція перебуває на території підприємства. Згодом її змонтують поряд з одним із павільйонів.

Нагадаємо, що В Одеській області ще залишаються недемонтованими вісім пам’яток російському поету Олександру Пушкіну.

У вересні 2024 року повідомлялося, що в Одесі планують демонтувати 19 архітектурних пам’яток, які містять символіку російської імперської політики.

Останні новини про: Одеса

Вносив неправдиві дані в «Оберіг»: в Одесі судитимуть співробітника ТЦК
Російські дрони атакували вночі Одещину, є пошкодження
Японія передала Одесі нову техніку для комунальників
Реклама

Читайте також:

новини

«Фінансування немає, але ми боремося», — Кім про будівництво мікрорайону для переселенців у Первомайську

Юлія Бойченко
новини

Потужність нового водогону для Миколаєва ще не розрахована. Кім вірить, що у майбутньому його ще підсилить дніпровський

Юлія Бойченко
новини

У 2025 році Херсон витратить ₴160 тис. на рекламу та сувеніри для залучення інвесторів

Аліна Квітко
новини

Рекордна кількість випускників: у «Миколаївелектротранс» закінчили навчання майбутні водії тролейбуса

Володимир Коваль
новини

Миколаївський суддя Кокорєв пояснив, чому відпустив нападника на тренера Корчинського: «Двоє чоловіків зʼясовували стосунки»

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Одеса

Японія передала Одесі нову техніку для комунальників
Російські дрони атакували вночі Одещину, є пошкодження
Вносив неправдиві дані в «Оберіг»: в Одесі судитимуть співробітника ТЦК

У Центральному районі Миколаєва горів «жилкоп»: загинув 42-річний чоловік

Невідомі підпалили двері синагоги у Миколаєві

3 години тому

Три роки без питної води: яким буде майбутній водогін для Миколаєва?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні