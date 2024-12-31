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В Україні підвищать вартість оформлення закордонного та біометричного паспорта

В Україні подорожчає оформлення закордонного паспорта з 1 січня. Фото: DepositphotosВ Україні подорожчає оформлення закордонного паспорта з 1 січня. Фото: Depositphotos

В Україні з 1 січня подорожчає оформлення паспортів, через зростання цін на бланки.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України у Facebook.

З 1 січня зросте ціна оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідки на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Нові тарифи:

ID-картка (перший паспорт) – безкоштовно.

ID-картка:

• до 20 робочих днів – 558 грн;

• до 10 робочих днів – 928 грн.

Закордонний паспорт:

• до 20 робочих днів – 1042 грн;

• до 7 робочих днів – 1682 грн.

Посвідка на постійне проживання – 1175 грн.

Посвідка на тимчасове проживання – 1080 грн.

Нагадаємо, що з вересня «Укрпошта» доставляє українські закордонні паспорти у 230 країн світу лише за $6 — це десь 250 гривень. Зараз така послуга коштує $70-100 в залежності від країни.

Також з жовтня 2024 року в Україні строк термінового оформлення паспорта скорочено з десяти до семи днів. 

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