В Україні підвищать вартість оформлення закордонного та біометричного паспорта
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- Аліна Квітко
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16:33, 31 грудня, 2024
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В Україні з 1 січня подорожчає оформлення паспортів, через зростання цін на бланки.
Про це повідомляє Державна міграційна служба України у Facebook.
З 1 січня зросте ціна оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідки на тимчасове та постійне проживання в Україні.
Нові тарифи:
• ID-картка (перший паспорт) – безкоштовно.
• ID-картка:
• до 20 робочих днів – 558 грн;
• до 10 робочих днів – 928 грн.
• Закордонний паспорт:
• до 20 робочих днів – 1042 грн;
• до 7 робочих днів – 1682 грн.
• Посвідка на постійне проживання – 1175 грн.
• Посвідка на тимчасове проживання – 1080 грн.
Нагадаємо, що з вересня «Укрпошта» доставляє українські закордонні паспорти у 230 країн світу лише за $6 — це десь 250 гривень. Зараз така послуга коштує $70-100 в залежності від країни.
Також з жовтня 2024 року в Україні строк термінового оформлення паспорта скорочено з десяти до семи днів.
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