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У Первомайській громаді відбудували 60% зруйнованих росіянами будинків

Зруйнований будинок, с. Киселівка. Архівне фото Зруйнований будинок, с. Киселівка. Архівне фото "Миквісті"

У Первомайській громаді на Миколаївщині вдалось відновити 60% будинків зруйнованих російськими військовими.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Рада».

Зазначається, що у перші місяці повномасштабної війни від обстрілів постраждали понад 3400 об’єктів громади як приватного сектору так і тих, що належать до інфраструктури, соціальної сфери.

Нині до своїх домівок повернулось менше половини мешканців, бо людям поки немає де жити. А хтось власноруч два роки відбудовував розбиту хату. Як от жителька Киселівки Василина Рубаняк, яка повернулася додому у квітні 2023 року.

«Вікна побиті, двері побиті, ластівки літають по хаті, стеля попадала», — згадує жінка свій будинок після обстрілів.

Жінка вивезла з будинку все зруйноване майно, вставила вікна. Сільська рада та волонтери допомогли перекрити дах.

Загалом у Первомайській громаді за 2024 рік відновили 900 пошкоджених будинків. Ремонтували за кошти держави, та донорів.

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення через російські обстріли було пошкоджено 1259 об’єктів «Миколаївобленерго». Майже всі вдалося відремонтувати.

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