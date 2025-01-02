Миколаївська дитяча лікарня отримала медичне обладнання від благодійників
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- Альона Коханчук
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20:36, 02 січня, 2025
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Дитяча лікарня №2 Миколаєва отримала медичне обладнання від міжнародних благодійників.
Про це повідомляє міське управління охорони здоров'я.
Лікарні передали дефібрилятори, аспіратор та відеоларингоскоп. Зазначається, що обладнання використовуватимуть для допомоги дітям передусім при невідкладних і тяжких станах.
Дефібрилятори передадуть поліклінічним відділенням лікарні, що розташовані в різних районах міста.
«Вони допоможуть забезпечити надання невідкладної допомоги, а аспіратор та відеоларингоскоп дозволять медичному персоналу відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії на якісно новому рівні проводити маніпуляції у відділенні», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у грудні Миколаїв отримав дві фури з гуманітарною допомогою. Місту передали медикаменти та обладнання для лікарень, а також іграшки та солодощі для дітей.
Крім того, у листопаді Миколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала обладнання для допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів.
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