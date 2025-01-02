Миколаївська дитяча лікарня отримала медичне обладнання від благодійників

Дитяча лікарня №2 Миколаєва отримала медичне обладнання. Фото: міське управління охорони здоров'я.

Дитяча лікарня №2 Миколаєва отримала медичне обладнання від міжнародних благодійників.

Про це повідомляє міське управління охорони здоров'я.

Лікарні передали дефібрилятори, аспіратор та відеоларингоскоп. Зазначається, що обладнання використовуватимуть для допомоги дітям передусім при невідкладних і тяжких станах.

Дефібрилятори передадуть поліклінічним відділенням лікарні, що розташовані в різних районах міста.

«Вони допоможуть забезпечити надання невідкладної допомоги, а аспіратор та відеоларингоскоп дозволять медичному персоналу відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії на якісно новому рівні проводити маніпуляції у відділенні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у грудні Миколаїв отримав дві фури з гуманітарною допомогою. Місту передали медикаменти та обладнання для лікарень, а також іграшки та солодощі для дітей.

Крім того, у листопаді Миколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала обладнання для допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів.